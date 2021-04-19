Керівництво "Баварії" розкритикувало публічну заяву Фліка покинути команду в кінці сезону

Боси мюнхенського клубу не задоволені винесеною на публіку інформацією.

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Керівництво "Баварії" не схвалило публічної заяви головного тренера Ганса-Дітера Фліка про те, що після закінчення сезону він покине мюнхенський клуб.

"Головний тренер "Баварії" Гансі Флік заявив про своє бажання розірвати контракт, чинний до червня 2023 року, наприкінці поточного сезону. Флік поінформував виконавчу раду "Баварії" про це бажання минулого тижня", - йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

"Флік і "Баварія" домовилися зосередити увагу на майбутніх матчах проти "Баєра" (20 квітня) і "Майнца" (24 квітня), щоб не порушити концентрацію клубу на цих важливих поєдинках.

"Баварія" не схвалює односторонніх заяв Фліка і продовжить переговори після матчу в Майнці, як було погоджено", - уточнено в заяві.

Раніше повідомляли, що Флік є головним кандидатом на посаду тренера збірної Німеччини.