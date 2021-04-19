Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
ГоловнаСпорт

Керівництво "Баварії" розкритикувало публічну заяву Фліка покинути команду в кінці сезону

Боси мюнхенського клубу не задоволені винесеною на публіку інформацією.

Фото: forbes

Керівництво "Баварії" не схвалило публічної заяви головного тренера Ганса-Дітера Фліка про те, що після закінчення сезону він покине мюнхенський клуб.

"Головний тренер "Баварії" Гансі Флік заявив про своє бажання розірвати контракт, чинний до червня 2023 року, наприкінці поточного сезону. Флік поінформував виконавчу раду "Баварії" про це бажання минулого тижня", - йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

"Флік і "Баварія" домовилися зосередити увагу на майбутніх матчах проти "Баєра" (20 квітня) і "Майнца" (24 квітня), щоб не порушити концентрацію клубу на цих важливих поєдинках.

"Баварія" не схвалює односторонніх заяв Фліка і продовжить переговори після матчу в Майнці, як було погоджено", - уточнено в заяві.

Раніше повідомляли, що Флік є головним кандидатом на посаду тренера збірної Німеччини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також