Італійські клуби виступили за виключення "Ювентуса", "Інтера" та "Мілана" із Серії A

Один з ініціаторів - клуб українців Маліновського і Коваленка.

"Аталанта", "Верона" і "Кальярі" запропонували виключити "Ювентус", "Інтер" і "Мілан", які взяли участь в організації Суперліги, з числа учасників чемпіонату Італії, повідомляє Goal.com.

Самі італійські гранди не планують покидати Серію A.

Крім двох міланських і туринського клубів, про створення Суперліги оголосили ще дев'ять європейських грандів: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенгем", "Реал", "Барселона" і "Атлетіко".

Головою Суперліги обрано президента "Реала" Флорентіно Переса, а одним з віцеголів - президента "Ювентуса" Андреа Аньєллі.

УЄФА і ФІФА різко засуджують створення Суперліги і обіцяють усунути клуби-організаторів від участі в національних, європейських і світових змаганнях.

Тим часом, за повідомленням деяких ЗМІ, керівники Суперліги готові судитися в разі таких санкцій.

Додамо, що клуби-творці Суперліги вийшли зі складу Асоціації європейських клубів.