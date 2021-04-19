Один приз "Барса" вже взяла в сезоні.

Фото: EPA/UPG "Барселона"

"Барселона" в протистоянні з "Атлетиком" в рекордне утридцять перше виграла Copa del Rey.

У Севільї на "Олімпіко" перший тайм завершився безрезультатно. Все вирішилося в другій половині зустрічі, коли футболісти "Барселони" видали ударні 12 хвилин.

Рахунок відкрив на 60-й хвилині Антуан Грізманн. Подвоїв перевагу "блаугранас" Френкі де Йонг. І завершив розгром басків Ліонель Мессі, який оформив дубль - 4:0.

Таким чином, капітан "Барси" став першим гравцем в 119-річній історії турніру, який забивав у 7 фінальних матчах.

Крім того, в 10 фіналах Кубка короля на рахунку Мессі стало 9 м'ячів. За цим показником він обійшов легенду "Атлетика" Тельмо Сару, якому належав попередній рекорд - 8 голів.

9 - Lionel Messi 🇦🇷 ha marcado nueve goles en las 10 finales de Copa del Rey que ha disputado con el @FCBarcelona_es y ya ha superado a Telmo Zarra 🇪🇸 como el máximo goleador en finales en la historia de la competición (8 goles). Monarca. pic.twitter.com/E4FifVEaL1 — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2021

Взагалі аргентинець забив 31 гол в поточному сезоні. Він забиває 30 і більше м'ячів за сезон утринадцяте поспіль.

31 goals now across each of the past 13 seasons.



He's now equalled his tally from last season. https://t.co/uOzcvPZ4iW — Squawka Football (@Squawka) April 17, 2021

Що стосується виграного трофея, то Ліонель разом з Серджіо Бускетсом і Жераром Піке виграли Кубок Іспанії усьоме в кар'єрі. Вони повторили рекорд колишнього форварда "Атлетика" Агустіна Гаінси.

🏆 2008/09

🏆 2011/12

🏆 2014/15

🏆 2015/16

🏆 2016/17

🏆 2017/18

🏆 2020/21



Lionel Messi, Gerard Pique and Sergio Busquets win the Copa del Rey trophy for the seventh time. pic.twitter.com/y9TAyOiGR3 — Squawka Football (@Squawka) April 17, 2021

Для Лео цей трофей став 37-м в кар'єрі (35 - з "Барсою", плюс перемога на молодіжному ЧС і на Олімпіаді в складі збірної Аргентини), і він вийшов на друге місце в списку найбільш титулованих гравців за всю історію, зрівнявшись з Андресом Іньєстою і Максвеллом . Лідером за цим показником є ексодноклубник Мессі бразилець Дані Алвес - 42 титули.

Що стосується головного тренера "Барселони" Рональда Кумана, то голландський фахівець став сьомим, хто вигравав з "Барсою" Кубок Іспанії і як гравець, і як тренер.