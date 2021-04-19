Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Чехія висилає 18 російських дипломатів
Чехія висилає 18 російських дипломатів
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
У Дніпрі змія заповзла до приватного будинку
У Дніпрі змія заповзла до приватного будинку
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
ГоловнаСпорт

"Барселона" за 12 хвилин виграла Кубок Іспанії, а Мессі переписав кілька рекордів

Один приз "Барса" вже взяла в сезоні.

&quot;Барселона&quot;
Фото: EPA/UPG
"Барселона"

"Барселона" в протистоянні з "Атлетиком" в рекордне утридцять перше виграла Copa del Rey.

У Севільї на "Олімпіко" перший тайм завершився безрезультатно. Все вирішилося в другій половині зустрічі, коли футболісти "Барселони" видали ударні 12 хвилин.

Рахунок відкрив на 60-й хвилині Антуан Грізманн. Подвоїв перевагу "блаугранас" Френкі де Йонг. І завершив розгром басків Ліонель Мессі, який оформив дубль - 4:0.

Таким чином, капітан "Барси" став першим гравцем в 119-річній історії турніру, який забивав у 7 фінальних матчах.

Крім того, в 10 фіналах Кубка короля на рахунку Мессі стало 9 м'ячів. За цим показником він обійшов легенду "Атлетика" Тельмо Сару, якому належав попередній рекорд - 8 голів.

Взагалі аргентинець забив 31 гол в поточному сезоні. Він забиває 30 і більше м'ячів за сезон утринадцяте поспіль.

Що стосується виграного трофея, то Ліонель разом з Серджіо Бускетсом і Жераром Піке виграли Кубок Іспанії усьоме в кар'єрі. Вони повторили рекорд колишнього форварда "Атлетика" Агустіна Гаінси.

Для Лео цей трофей став 37-м в кар'єрі (35 - з "Барсою", плюс перемога на молодіжному ЧС і на Олімпіаді в складі збірної Аргентини), і він вийшов на друге місце в списку найбільш титулованих гравців за всю історію, зрівнявшись з Андресом Іньєстою і Максвеллом . Лідером за цим показником є ексодноклубник Мессі бразилець Дані Алвес - 42 титули.

Що стосується головного тренера "Барселони" Рональда Кумана, то голландський фахівець став сьомим, хто вигравав з "Барсою" Кубок Іспанії і як гравець, і як тренер.

Огляд матчу "Барселона" - "Атлетик".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також