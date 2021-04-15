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Мессі обміняв три свої футболки з автографом на 50 тисяч доз вакцин від коронавірусу

Вигідна угода.

Ліонель Мессі
Фото: iffhs.de
Ліонель Мессі

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі допоміг придбати вакцину від коронавірусу для футболістів з Південної Америки, повідомляє The Guardian.

Аргентинець подарував китайській фармацевтичній фірмі Sinovac три футболки з автографами, після чого було куплено 50 тисяч доз для реалізації амбітного плану вакцинації всіх футболістів Південної Америки перед турніром Copa América цього літа.

"Керівництво Sinovac висловило своє захоплення Ліонелем Мессі, який люб'язно надіслав нам три футболки для них", - написав у твіттері офіційний представник CONMEBOL Гонсало Лучано Беллозі.

Частину вакцин доправили 26 клубам першого дивізіону Аргентини.

Угода була оформлена за допомогою президента Уругваю Луїса Лакальє Поу.

Зазначимо, що Уругвай має найбільшу кількість нових щоденних випадків COVID-19 у світі - +1084 на мільйон жителів порівняно з 215 на мільйон у США і 25 на мільйон у Великобританії.

В Україні денний приріст хворих на коронавірус становить у середньому 411 на мільйон громадян (14 квітня - 16 427 нових випадків ковіду на 40 млн населення).

Додамо, що Кубок Америки з футболу спільно організують Аргентина і Колумбія з 13 червня по 10 липня після того, як чемпіонат 2020 року було скасовано через пандемію.

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