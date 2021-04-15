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Автобус "Реала" перед матчем Ліги чемпіонів в Ліверпулі закидали камінням

Хулігани розбили вікно транспортного засобу.

Фото: скріншот

Напередодні в Ліверпулі відбувся поєдинок у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому місцевий однойменний клуб зіграв унічию (0:0) з "Реалом" і покинув турнір.

Перед цим поєдинком автобус мадридської команди став мішенню ультрас "Ліверпуля".

Транспортний засіб закидали камінням. Вікно, біля якого сидів один з помічників головного тренера Зінедіна Зідана, розбили пляшкою.

В англійському клубі публічно засудили дії осіб, відповідальних за заподіяння шкоди власності "Королівського клубу".

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