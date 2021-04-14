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В Англії футбольних фанів повернули на трибуни

Правда, в обмеженій кількості.

В Англії футбольних фанів повернули на трибуни
"Вемблі"
Фото: Eurosport

Влада Великобританії дозволила присутність уболівальників на фінальному матчі Кубка Англійської ліги, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, фінал між "Манчестером Сіті" і "Тоттенгемом" відбудеться 25 квітня на "Вемблі".

Правда, кількість глядачів буде обмеженою - по 2 тисячі з кожної сторони, а всього на "Вемблі" буде 8 тисяч глядачів.

При цьому влада встановила додаткові обмеження - фанів віком до 18 років, пенсіонерів і вагітних на стадіон не пустять.

Крім того, охочі придбати квиток повинні мати негативний тест на коронавірус. В Англії гра стане першою цього року спортивною подією просто неба з глядачами.

Стадіони планують відкривати поступово, як і допускати глядачів. У країні розраховують, що на Євро-2020 заповнюваність арен дійде до 50%.

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