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Моуріньо встановив кар'єрний антирекорд

Сеу Жозе програв із "Тоттенгемом" 10-й матч у чемпіонаті.

Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуріньо

Для португальського фахівця Жозе Моуріньо сезон на чолі "Тоттенгема" складається не дуже успішно.

У минулому турі Англійської прем'єр-ліги "шпори" поступилися на своєму полі "Манчестеру Юнайтед" - 1:3 - і опустилися на 7-ме місце в турнірній таблиці. А якщо сьогодні "Евертон" обіграє "Брайтон", то падіння "Тоттенгема" продовжиться.

Для лондонської команди це стало 10-ю поразкою в АПЛ. Тож The Special One, як назвав себе Моуріньо, уперше у своїй тренерській кар'єрі програв 10 матчів у чемпіонаті за один сезон.

Зазначимо, що раніше португальський фахівець очолював "Порту", "Челсі", "Інтер", "Реал" і "МанЮнайтед".

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