Фото: EPA/UPG Жозе Моуріньо

Для португальського фахівця Жозе Моуріньо сезон на чолі "Тоттенгема" складається не дуже успішно.

У минулому турі Англійської прем'єр-ліги "шпори" поступилися на своєму полі "Манчестеру Юнайтед" - 1:3 - і опустилися на 7-ме місце в турнірній таблиці. А якщо сьогодні "Евертон" обіграє "Брайтон", то падіння "Тоттенгема" продовжиться.

Для лондонської команди це стало 10-ю поразкою в АПЛ. Тож The Special One, як назвав себе Моуріньо, уперше у своїй тренерській кар'єрі програв 10 матчів у чемпіонаті за один сезон.

10 - José Mourinho has suffered 10 league defeats in a single season for the first time in his entire managerial career. Decline. pic.twitter.com/xiN197rEN6 — OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2021

Зазначимо, що раніше португальський фахівець очолював "Порту", "Челсі", "Інтер", "Реал" і "МанЮнайтед".