Тухель установив рекорд Англійської прем'єр-ліги

Фото: EPA/UPG Томас Тухель

У рамках передостаннього матчу 28-го туру Англійської прем'єр-ліги "Челсі" здобув важливу домашню перемогу над "Евертоном" у боротьбі за топ-4 - 2:0.

За підсумками цієї зустрічі головний тренер "пенсіонерів" Томас Тухель установив історичне досягнення в АПЛ - 47-річний німецький фахівець став першим в історії чемпіонату тренером, команда якого не пропускала на своєму полі в п'яти його дебютних матчах на чолі команди.

5 - Chelsea boss Thomas Tuchel has become the first manager in Premier League history to see his side keep a clean sheet in each of his first five home games in charge in the competition. Solid. #CHEEVE pic.twitter.com/0YjAnP0Xya — OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2021

Тухель очолив "Челсі" 26 січня цього року, і з тих пір "сині" здобули 6 перемог і тричі зіграли внічию в АПЛ. Крім того, "Челсі" під керівництвом Тухеля вийшов у чвертьфінал Кубка Англії і виграв перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" (1:0).