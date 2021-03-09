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Тухель установив рекорд Англійської прем'єр-ліги

Німецький фахівець одразу влився в роботу "Челсі".

Томас Тухель
Фото: EPA/UPG
Томас Тухель

У рамках передостаннього матчу 28-го туру Англійської прем'єр-ліги "Челсі" здобув важливу домашню перемогу над "Евертоном" у боротьбі за топ-4 - 2:0.

За підсумками цієї зустрічі головний тренер "пенсіонерів" Томас Тухель установив історичне досягнення в АПЛ - 47-річний німецький фахівець став першим в історії чемпіонату тренером, команда якого не пропускала на своєму полі в п'яти його дебютних матчах на чолі команди.

Тухель очолив "Челсі" 26 січня цього року, і з тих пір "сині" здобули 6 перемог і тричі зіграли внічию в АПЛ. Крім того, "Челсі" під керівництвом Тухеля вийшов у чвертьфінал Кубка Англії і виграв перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" (1:0).

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