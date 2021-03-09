Гвардіола відмовляється відпускати Зінченка в розташування збірної України

Для гравців, які будуть повертатися з національних команд, хочуть увести 10-денний карантин.

В Англії хочуть увести 10-денний карантин для гравців, які будуть повертатися з національних команд.

У зв'язку з цим головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола заявив, що не відпустить гравців, якщо ті по поверненні зі збірних не зможуть одразу ж повернутися до тренувального процесу.

Зазначимо, наступна міжнародна перерва запланована на кінець березня. Через протоколи COVID-19 деякі гравці будуть поміщені в карантин, якщо поїдуть у розташування національних команд.

"Будемо говорити про це наступного тижня. Але я думаю, що це не має сенсу, якщо гравці полетять до збірної, а потім 10 днів будуть сидіти в ізоляції. Абсолютно ніякого сенсу", - наводить слова Гвардіоли ESPN.

"Ми багато і важко працювали, а після матчів збірних важливі гравці - шість, сім, вісім чи навіть дев'ять футболістів - не зможуть грати 10 днів. У цьому немає сенсу. За таких обставин вони не збираються летіти до збірних, це точно.

Звичайно, якщо вони поїдуть до збірних, повернуться і відразу зможуть узятися до тренувань, то це інша річ", - зазначив коуч "містян".

Тож український легіонер "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко, якого Андрій Шевченко включив до попереднього списку футболістів збірної України, може пропустити матчі національної команди.

Раніше повідомлялося, що "МанСіті" готує покращений контракт для Зінченка.