ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський
Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
ГоловнаСпорт

"Барселона" вибрала нового президента

Жоан Лапорта повернув собі посаду президента "блаугранас".

Жоан Лапорта
Фото: Twitter
Жоан Лапорта
Жоан Лапорта став новим президентом "Барселони", повідомляє офіційний сайт клубу.

Члени клубу вирішили це на виборах минулої неділі, 7 березня. Додамо, вибори вперше пройшли в шести різних місцях і включали голосування поштою.

Разом з президентом була обрана нова рада директорів.

Зазначають, що явка склала 50,42% від загального числа виборців. Загалом 55 611 осіб скористалися своїм правом голосу.

За Лапорта проголосували 30 184 виборці, або 54,28%.

Друге місце зайняв Віктор Фонт (29,99%). На третій позиції - Антоні Фрейша (8,58%).

При цьому Феррана Ревертера призначено генеральним директором клубу.

58-річний Лапорта раніше був президентом "Барселони". Він займав цю посаду з 2003 по 2010 рік. При ньому "Барса" чотири рази виграла Ла Лігу, двічі - Лігу чемпіонів, а також стала переможцем Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.

Попереднім президентом "Барси" був Жозеп Марія Бартомеу (2014-2020). Він подав у відставку в жовтні 2020 року. 1 березня його затримали за підозрою в корупційних діях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також