"Барселона" вибрала нового президента

Фото: Twitter Жоан Лапорта

Члени клубу вирішили це на виборах минулої неділі, 7 березня. Додамо, вибори вперше пройшли в шести різних місцях і включали голосування поштою.

Разом з президентом була обрана нова рада директорів.

Зазначають, що явка склала 50,42% від загального числа виборців. Загалом 55 611 осіб скористалися своїм правом голосу.

За Лапорта проголосували 30 184 виборці, або 54,28%.

Друге місце зайняв Віктор Фонт (29,99%). На третій позиції - Антоні Фрейша (8,58%).

При цьому Феррана Ревертера призначено генеральним директором клубу.

🗳 2021 ELECTION 🗳



Joan Laporta, new president of FC Barcelona pic.twitter.com/W0Klb7d1Je — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

58-річний Лапорта раніше був президентом "Барселони". Він займав цю посаду з 2003 по 2010 рік. При ньому "Барса" чотири рази виграла Ла Лігу, двічі - Лігу чемпіонів, а також стала переможцем Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.

Попереднім президентом "Барси" був Жозеп Марія Бартомеу (2014-2020). Він подав у відставку в жовтні 2020 року. 1 березня його затримали за підозрою в корупційних діях.