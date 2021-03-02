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Експрезидента "Барселони" випустили з-під арешту під заставу

Жозеп Марія Бартомеу провів не надто комфортну ніч.

Експрезидента "Барселони" випустили з-під арешту під заставу
Жосеп Марія Бартомеу
Фото: Marca

Колишнього президента "Барселони" Жозепа Марію Бартомеу відпустили під заставу без будь-яких обмежень, повідомляє Marca.

Заарештований раніше у справі про "Барсагейт" бізнесмен провів під арештом ніч у поліцейському відділку Лес Кортс разом зі своїм ексрадником Жауме Масферрером. Вони не свідчили, пославшись на відповідне право.

Однак у Верховному суді Каталонії (TSJC) зазначили, що справа Бартомеу і Масферрер залишається відкритою. 

Нагадаємо, що Бартомеу і двох директорів "Барселони" заарештували вчора.

Поліція також провела обшук в офісах клубу. Ця операція пов'язана зі скандалом, який вибухнув у клубі в лютому 2020 року і отримав назву "Барсагейт".

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