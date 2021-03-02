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Ібрагімович і головний тренер "Болоньї" Михайлович виступлять дуетом на фестивалі в Сан-Ремо

Цікаво буде порівняти їхнє виконання з оригіналом.

Златан Ібрагімович і Синиша Михайлович
Фото: sportmediaset.mediaset.it
Златан Ібрагімович і Синиша Михайлович

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович разом з наставником "Болоньї" Синишею Михайловичем виступлять дуетом на знаменитому фестивалі італійської пісні в Сан-Ремо.

Швед і серб виконають класику італійської пісні, композицію Io Vagabondo (Я - волоцюга) гурту Nomadi, випущену в 1972 році.

"Я найгірше вмію співати і танцювати. Ібра теж жахливий співак. Принаймні ми розсмішимо людей", - заявив в інтерв'ю Sky Italia Михайлович.

Фестиваль у Сан-Ремо проводять з 1951 року. Очікується, що зоряний дует Ібрагімович-Михайлович виступить у четвер, 4 березня.

Нагадаємо, Златан травмувався в останньому турі Серії А в матчі проти "Роми".

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