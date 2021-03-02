Роналду може стати гравцем клубу Бекгема

Клуб МЛС "Інтер Маямі", співвласником якого є легенда "Манчестера Юнайтед" Девід Бекгем, планує підписати Кріштіану Роналду, контракт з "Ювентусом" котрого закінчується влітку 2022 року, повідомляє Todo Fichajes.

При цьому наголошується, що Бекгем зуміє переконати португальця, якому на той час виповниться 37 років, завершати свою блискучу кар'єру в МЛС.

У нинішньому сезоні Роналду відіграв 29 матчів за "Ювентус", у яких забив 26 голів і віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що флоридський клуб намагався підписати Ліонеля Мессі, але аргентинець відмовився від запропонованого варіанта.