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Роналду може стати гравцем клубу Бекгема

"Інтер Маямі" розглядає варіант запрошення зоряного португальця.

Роналду може стати гравцем клубу Бекгема
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Клуб МЛС "Інтер Маямі", співвласником якого є легенда "Манчестера Юнайтед" Девід Бекгем, планує підписати Кріштіану Роналду, контракт з "Ювентусом" котрого закінчується влітку 2022 року, повідомляє Todo Fichajes.

При цьому наголошується, що Бекгем зуміє переконати португальця, якому на той час виповниться 37 років, завершати свою блискучу кар'єру в МЛС.

У нинішньому сезоні Роналду відіграв 29 матчів за "Ювентус", у яких забив 26 голів і віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що флоридський клуб намагався підписати Ліонеля Мессі, але аргентинець відмовився від запропонованого варіанта.

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