Експрезидента "Барселони" Бартомеу заарештовано

Фото: EPA/UPG Жозеп Марія Бартомеу

Колишнього президента "Барселони" Жозепа Марію Бартомеу заарештували сьогодні вранці у власному будинку. Про це у Twitter повідомила журналістка Cadenaser Анна Пунсі.

ÚLTIMA HORA @AquiCuni: Detingut Josep Maria Bartomeu, expresident del Barça. Els @mossos l'han arrestat a casa seva a Barcelona a primera hora del matí. — Anna Punsí (@punsix) March 1, 2021

Одночасно в офісі "Барселони" пройшли обшуки, пов'язані зі справою про корупційні діяння Бартомеу.

На думку слідства, екскерівник "блаугранас" проводив операції від імені клубу з метою отримання особистого прибутку.

За даними порталу Marca, це може бути пов'язано зі справою "Барсагейт". У лютому минулого року з'явилися повідомлення, що каталонський клуб фінансував різні компанії за створення позитивного іміджу для клубу і колишнього президента Бартомеу в соціальних мережах.

Одночасно в мережі тривала дискредитаційна кампанія проти лідерів "блаугранас" - Ліонеля Мессі і Жерара Піке, які не погоджувалися з керівництвом у деяких питаннях.

Сам Бартомеу пізніше заявив, що не причетний до ображання футболістів у соцмережах.

Нагадаємо, Бартомеу зі скандалом покинув посаду президента "Барселони" в жовтні 2020 року. Вибори нового президента намічені на 7 березня.