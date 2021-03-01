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Експрезидента "Барселони" Бартомеу заарештовано

Жозепа Марію Бартомеу підозрюють у корупційних діях.

Жозеп Марія Бартомеу
Фото: EPA/UPG
Жозеп Марія Бартомеу

Колишнього президента "Барселони" Жозепа Марію Бартомеу заарештували сьогодні вранці у власному будинку. Про це у Twitter повідомила журналістка Cadenaser Анна Пунсі.

Одночасно в офісі "Барселони" пройшли обшуки, пов'язані зі справою про корупційні діяння Бартомеу.

На думку слідства, екскерівник "блаугранас" проводив операції від імені клубу з метою отримання особистого прибутку.

За даними порталу Marca, це може бути пов'язано зі справою "Барсагейт". У лютому минулого року з'явилися повідомлення, що каталонський клуб фінансував різні компанії за створення позитивного іміджу для клубу і колишнього президента Бартомеу в соціальних мережах.

Одночасно в мережі тривала дискредитаційна кампанія проти лідерів "блаугранас" - Ліонеля Мессі і Жерара Піке, які не погоджувалися з керівництвом у деяких питаннях.

Сам Бартомеу пізніше заявив, що не причетний до ображання футболістів у соцмережах.

Нагадаємо, Бартомеу зі скандалом покинув посаду президента "Барселони" в жовтні 2020 року. Вибори нового президента намічені на 7 березня.

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