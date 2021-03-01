Важливо, що це був переможний гол "Аталанти".

У рамках 24-го туру Серії А "Аталанта" українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленка привезла з Генуї 3 очки, обігравши "Сампдорію" - 2:0.

Відкрив рахунок у матчі на 40-й хвилині Малиновський. Причому зробив це українець супермайстерно. Отримавши м'яч на швидкості поблизу штрафного майданчика, Руслан просунувся вперед і потужно вистрілив із лівої в дальній верхній кут воріт.

Гол напевно претендуватиме на найкращий протягом туру.

Додамо, що після перемоги на "Луїджі Ферраріс" "Аталанта" закріпилася на третьому рядку в турнірній таблиці.

Зазначимо, що Коваленко наразі не дебютував за нову команду, хоча на поєдинок був заявлений.

Огляд матчу "Сампдорія" - "Аталанта".