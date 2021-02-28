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"Зоря" в меншості на 90+4 хвилині забила переможний гол в матчі проти "Шахтаря"

Гучна сенсація на "Олімпійському".

"Зоря" в меншості на 90+4 хвилині забила переможний гол в матчі проти "Шахтаря"
"Шахтар" - "Зоря"
Фото: ФК "Шахтар"

В рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги на НСК "Олімпійський" в Києві "Шахтар" приймав "Зорю" і сенсаційно поступився - 0:1.

Інтрига була закручена до самої останньої хвилини матчу.

На 90+4 хвилині іранський форвард гостей Аллахьяр Саіядманеш втік по флангу у відрив і увійшовши до штрафного зумів прострілити на лінію воротарського на Дмитра Іванисеня, який в дотик з полулета забив переможний гол у матчі.

Додамо, що на той час Зоря вже 14 хвилин грала в чисельній меншості - на 80-й хвилині пряму червону картку отримав захисник Жуніньо.

Відзначимо, що після цієї перемоги "мужики" за втраченими відстають від "гірників" лише на 1 очко.

У свою чергу, підопічні Луїша Каштру відпустили "Динамо" в 4-очковий відрив.

Огляд матчу "Шахтар" - "Динамо".

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