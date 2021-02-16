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Складено символічну збірну Української Прем'єр-ліги 2020 року

Найбільше представництво отримало "Динамо".

Складено символічну збірну Української Прем'єр-ліги 2020 року
Фото: ФК "Олімпік"

Шахаб Захеді
Фото: ФК "Олімпік"
Шахаб Захеді

Напередодні відбулася урочиста церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2020".

Під час івенту було визначено символічну збірну Української Прем'єр-ліги 2020 року. У збірну кращих потрапили шість представників "Динамо", чотири футболісти "Шахтаря" і один гравець "Олімпіка".

Символічна збірна УПЛ-2020:

Воротар: Георгій Бущан ("Динамо")

Захисники: Віталій Миколенко і Ілля Забарний (обидва - "Динамо"), Микола Матвієнко і Додо (обидва - "Шахтар")

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон (обидва -" Шахтар"), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський і Віктор Циганков (всі - "Динамо")

Нападник: Шахаб Захеді ("Олімпік"/"Зоря")

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