Складено рейтинг найбільших футбольних клубів - трансферних розтринькувачів за останні 5 років

У своєму новому дослідженні CIES Football Observatory опублікувало дані трансферних доходів і витрат клубів топ-5 європейських ліг за останні 10 трансферних вікон.

Найбільше негативне сальдо мають два манчестерських клубу. При цьому очолює пелотон головних футбольних розтринькувачів "Манчестер Сіті", чиї витрати на трансферному ринку за 5 років перевищують доходи на 631 млн євро.

Їх земляки з "Юнайтед" були дещо скромніші - негативне сальдо "червоних дияволів" склало 586 млн євро.

У топ-3 увійшла і "Барселона" (-471 млн євро).

Разом з тим каталонський клуб є абсолютним рекордсменом за трансферними витратами, з 2016 року витративши на покупку нових гравців 1,171 млрд євро.

Також більше 1 млрд. витратив на придбання нових гравців "МанСіті" (1,006 млрд). Однак 700 млн євро "блаугранас" відбили за допомогою продажів, тоді як "містяни" реалізували гравців на суму майже вдвічі менше (375 млн).

На третьому місці за абсолютними витратами ще один клуб, який представляє Англійську Прем'єр-лігу - "Челсі" (968 млн).

Відзначимо, що в топ-10 клубів по негативному сальдо 60% - це клуби АПЛ - МС, МЮ, "Евертон", "Астон Вілла", "Челсі" і "Арсенал".

2 клуби представляють Серію А - "Інтер" і "Мілан".

По одному клубу представляють Ла Лігу ("Барселона") і Лігу 1 (ПСЖ).

Додамо, що на 11-му місці дивно розташувався "Брайтон" (-259 млн), на 13-му - "Вулвергемптон" (-249 млн) і на 15-му - "Фулгем" (-190 млн), які в турнірній таблиці АПЛ зараз займають 15-е , 13-е і 18-е місця відповідно.

Відзначимо, що чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" розташувалася лише на 18-м місці (-171 млн євро). А "Ліверпуль" - на 23-му місці, витративши на покупку гравців "всього" на 129 млн більше, ніж продав.