Лидер "Манчестер Юнайтед" купил пса за 15 тысяч фунтов, чтобы защитить себя от фанатов

Поль Погба считает, что ему не безопасно передвигаться по улицам Манчестера.

Фото: УЕФА Поль Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба приобрел собаку за 15 тысяч фунтов, сообщает The Sun.

По информации источника, французский хавбек решил купить у специализированной фирмы Chaperone K9 ротвейлера для того, чтобы он охранял его от некоторых фанатов, которые проявляют к нему агрессию.

Paul Pogba splashes out £15k on guard dog after being targeted by angry fans https://t.co/mAtQxcGxOC pic.twitter.com/9PKJueMk2g — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 23 сентября 2019 г.

Напомним, клуб усилил меры безопасности спустя несколько недель после того, как перед футбольной базой "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне появилась надпись Pogba Out.

Фото: Marca

Отмечается, что Chaperone K9 также поставляла собак партнерам Погба по команде Маркусу Рэшфорду и Филу Джонсу.