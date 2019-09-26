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Лидер "Манчестер Юнайтед" купил пса за 15 тысяч фунтов, чтобы защитить себя от фанатов

Поль Погба считает, что ему не безопасно передвигаться по улицам Манчестера.

Поль Погба
Фото: УЕФА
Поль Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба приобрел собаку за 15 тысяч фунтов, сообщает The Sun.

По информации источника, французский хавбек решил купить у специализированной фирмы Chaperone K9 ротвейлера для того, чтобы он охранял его от некоторых фанатов, которые проявляют к нему агрессию.

Напомним, клуб усилил меры безопасности спустя несколько недель после того, как перед футбольной базой "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне появилась надпись Pogba Out.

Фото: Marca

Отмечается, что Chaperone K9 также поставляла собак партнерам Погба по команде Маркусу Рэшфорду и Филу Джонсу.

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