"Бенфика" открыла свою вторую академию в Украине

Лидер португальского футбола - лиссабонская "Бенфика" открыла вторую детскую школу на территории Украины.

Вслед за столицей Украины, португальский клуб решил развивать украинские таланты в первой столице Украины – Харькове.

Serhiy Kandaurov é o diretor da nova Escola de Futebol em Kharkiv.#SejaOndeFOr — SL Benfica (@SLBenfica) 23 сентября 2019 г.

Новая академия стала 65 для клуба: 50 из них базируются в Португалии, 15 – по всему миру.

На церемонии открытия присутствовали легенда "орлов" Луизао и коммерческий директор клуба Бернардо Фариа де Карвалью.

Председателем харьковской школы "Бенфики" стал бывший игрок лиссабонского клуба и сборной Украины Сергей Кандауров.

Напомним, первая академия "Бенфики" в Украине была открыта в апреле.