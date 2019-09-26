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"Бенфика" открыла свою вторую академию в Украине

Выбор пал на Харьков.

Лидер португальского футбола - лиссабонская "Бенфика" открыла вторую детскую школу на территории Украины.

Вслед за столицей Украины, португальский клуб решил развивать украинские таланты в первой столице Украины – Харькове.

Новая академия стала 65 для клуба: 50 из них базируются в Португалии, 15 – по всему миру.

На церемонии открытия присутствовали легенда "орлов" Луизао и коммерческий директор клуба Бернардо Фариа де Карвалью.

Председателем харьковской школы "Бенфики" стал бывший игрок лиссабонского клуба и сборной Украины Сергей Кандауров.

Напомним, первая академия "Бенфики" в Украине была открыта в апреле.

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