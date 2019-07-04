Для этого "матрасникам" пришлось расстаться со 126 млн евро, которые пополнили банковский счет лиссабонской "Бенфики".
Сообщается, что 19-летний игрок сборной Португалии взял себе №7, под которым выступал покинувший в это межсезонье "Атлетико" Антуан Гризманн.
Стоит добавить, что трансфер Фелиша является самым дорогим в истории клуба с "Ванда Метрополитано".
При этом новичок "Атлетико" занял четвертое место среди самых дорогих футболистов в истории, после Неймара (ПСЖ, €222 млн), Килиана Мбаппе (ПСЖ, €180 млн) и Филиппе Коутиньо ("Барселона", €120 млн).
Кроме того, Фелиш стал самым дорогим португальским игроком в истории, побив рекорд 34-летнего форварда Криштиану Роналду, которого "Ювентус" выкупил у "Реала" за €117 млн.
#PureTalent pic.twitter.com/6oQX8dAUA6— Atlético de Madrid (@atletienglish) 3 июля 2019 г.
Кроме того, Жофо стал чемпионом Португалии, а с национальной сборной выиграл исторический первый розыгрыш Лиги Наций.