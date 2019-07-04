Фото: atleticodemadrid.com Жоао Фелиш

Для этого "матрасникам" пришлось расстаться со 126 млн евро, которые пополнили банковский счет лиссабонской "Бенфики".

Сообщается, что 19-летний игрок сборной Португалии взял себе №7, под которым выступал покинувший в это межсезонье "Атлетико" Антуан Гризманн.

Стоит добавить, что трансфер Фелиша является самым дорогим в истории клуба с "Ванда Метрополитано".

При этом новичок "Атлетико" занял четвертое место среди самых дорогих футболистов в истории, после Неймара (ПСЖ, €222 млн), Килиана Мбаппе (ПСЖ, €180 млн) и Филиппе Коутиньо ("Барселона", €120 млн).

Кроме того, Фелиш стал самым дорогим португальским игроком в истории, побив рекорд 34-летнего форварда Криштиану Роналду, которого "Ювентус" выкупил у "Реала" за €117 млн.

В прошлом сезоне Фелиш принял участие в 43 матчах "Бенфики", забил 20 голов и сделал 11 ассистов.

Кроме того, Жофо стал чемпионом Португалии, а с национальной сборной выиграл исторический первый розыгрыш Лиги Наций.