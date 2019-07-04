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"Атлетико" купило 19-летнего форварда за 126 млн евро

Это клубный рекорд.

Жоао Фелиш
Фото: atleticodemadrid.com
Жоао Фелиш
Вице-чемпион Испании мадридский "Атлетико" осуществил трансфер форварда Жоау Фелиша, сообщается на официальном сайте клуба.

Для этого "матрасникам" пришлось расстаться со 126 млн евро, которые пополнили банковский счет лиссабонской "Бенфики".

Сообщается, что 19-летний игрок сборной Португалии взял себе №7, под которым выступал покинувший в это межсезонье "Атлетико" Антуан Гризманн.

Стоит добавить, что трансфер Фелиша является самым дорогим в истории клуба с "Ванда Метрополитано".

При этом новичок "Атлетико" занял четвертое место среди самых дорогих футболистов в истории, после Неймара (ПСЖ, €222 млн), Килиана Мбаппе (ПСЖ, €180 млн) и Филиппе Коутиньо ("Барселона", €120 млн).

Кроме того, Фелиш стал самым дорогим португальским игроком в истории, побив рекорд 34-летнего форварда Криштиану Роналду, которого "Ювентус" выкупил у "Реала" за €117 млн.

В прошлом сезоне Фелиш принял участие в 43 матчах "Бенфики", забил 20 голов и сделал 11 ассистов.

Кроме того, Жофо стал чемпионом Португалии, а с национальной сборной выиграл исторический первый розыгрыш Лиги Наций.

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