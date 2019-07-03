Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко прокомментировал конфликт с чемпионкой II Европейских игр-2019 Анны Соловей.

При этом функционер настаивает на исключении спортсменки из сборной.

"Поздравил Аню и поздравил с поражением город Львов и Львовскую область, которая отпустила Аню как спортсменку в город Киев, хотя она здесь не живет.

Подоплека моего поста заключалась в том, чтобы показать областным структурам, что терять таких спортсменов, великих спортсменов, как Аня - это плохо", - заявил Башенко в интервью ТСН.

"Почему Аня так отреагировала? Потому что она великая спортсменка, она имеет право на эту реакцию. Человек, который приносит государству золотую медаль, - имеет право на такую реакцию. Но я как президент федерации имею право на свое мнение.

Она - член сборной команды государства. У нас государство 40 млн человек. Член сборной команды должен быть примером во всем.

Член сборной команды не имеет права на бурную реакцию. И я безусловно буду настаивать, чтобы ее исключили из сборной команды.

Если у нас спортсмены такого уровня могут говорить что угодно - извините, такой спорт нам не нужен...

...Почему она обиделась, и на что - я не понимаю. Великие спортсмены имеют право на эмоциональную реакцию, я ее прощаю (смеется). Но в сборной ее не будет! Или она не будет, или ее тренер не будет. Если ты псих - отвечай за свои психические реакции. Я думаю ответственным должен быть тренер", - отметил Башенко.

"Спортсмены подписывают контракт, в котором написано, что они должны себя вести достойно, они не имеют права в социальных сетях создавать скандальные истории. Она нарушила условия контракта", - добавил чиновник.

По его словам, решение об исключении Соловей он доверит тренерам.

"Я буду делать все, чтобы настаивать на тренерском совете, чтобы ее исключили из сборной Украины. Но я оставлю это решение на тренеров. Если тренеры как специалисты примут решение... И она же должна сказать, какое решение она принимает. Если она ошиблась, нет вопросов - она останется. Если нет - то нет", - подытожил президент велофедерации.

Обновление. В свою очередь, министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что Федерация велоспорта Украины не имеет права разрывать контракт с Соловей, которая подписала соглашение не с ФВУ, а с Министерством молодежи и спорта.

"Национальная сборная команда Украины формируется по представлению профильной федерации, но приказом Министерства. Спортсменкой Анной Соловей заключен контракт именно с Министерством молодежи и спорта и разорвать его может только этот орган исполнительной власти", - написал Жданов в своем facebook.

"Министерством была предоставлена ощутимая государственная поддержка для подготовки Анны Соловей к международным соревнованиям. Минмолодспорт были профинансированы расходы на участие спортсменки в учебно-тренировочных сборах (УТС) в размере 889 тыс. 311 грн. Участие тренера спортсменки в НТЗ за счет средств госбюжета, профинансировано на 846 тыс. 864 грн.

За счет Министерства молодежи и спорта, для нужд Анны Соловей также было приобретено необходимые комплектующие к велосипеду: трековую раму «Пинарело» производства Италии стоимостью 120 тыс. грн., диск задний трековый «Мавик», производства Франции 45 тыс. грн.", - уточнил министр.

"Подчеркиваю, что Министерство финансирует и обеспечивает деятельность Национальной сборной команды по велоспорту, а не Федерацию велосипедного спорта", - подчеркнул Жданов.