Организаторы Wimbledon приняли решение отойти от многолетней традиции: теперь на турнире нет "миссис" или "мисс"

1 июля стартовал 133-й по счету самый престижный теннисный турнир "Большого шлема" – Wimbledon.

Нынешний розыгрыш соревнований станет первым, где на женском турнире откажутся от практики вежливого обращения к теннисисткам "мисс" или "миссис", сообщает New York Times.

Теперь главные арбитры больше не будут определять семейное положение женщин-теннисисток, когда будут объявлять счет. И болельщики больше не услышат "Игра, мисс Уильямс" для Венус или "Игра, миссис Уильямс" для Серены. Теперь в обоих случая будет просто "Игра, Уильямс".

По мнению организаторов, подобный шаг полностью соответствует духу времени.

Прежние обращения останутся лишь в объявлении видеоповторов и будут убраны во всех остальных случаях, включая исторические упоминания теннисисток, уточняет издание.