Тренер, уволенный из сборной Черногории после отказа выйти на матч с Косово, возглавил сборную Сербии

Любиша Тумбакович назначен новым главным тренером сборной Сербии, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).
Odlukom Izvršnog odbora FSS za selektora „A” reprezentacije Srbije imenovan je Ljubiša Tumbaković. 🇷🇸🦅— Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) 1 июля 2019 г.
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Напомним, Тумбакович в прошлом месяце был уволен с аналогичной должности в сборной Черногории после того, как отказался принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Косово.
Добавим, что должность главного тренера сборной Сербии была вакантной с середины июня после того, как ФСС и Младен Крстаич пришли к согласию расторгнуть взаимный договор.
Сборная Сербии является соперником Украины по отборочной группе В к Евро-2020.