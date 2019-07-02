Тренер, уволенный из сборной Черногории после отказа выйти на матч с Косово, возглавил сборную Сербии

Любиша Тумбакович назначен новым главным тренером сборной Сербии, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).

Cовет федерации единогласно проголосовал за кандидатуру 66-летнего специалиста. Всего было предложено 4 специалиста.

Напомним, Тумбакович в прошлом месяце был уволен с аналогичной должности в сборной Черногории после того, как отказался принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Косово.

Добавим, что должность главного тренера сборной Сербии была вакантной с середины июня после того, как ФСС и Младен Крстаич пришли к согласию расторгнуть взаимный договор.

Сборная Сербии является соперником Украины по отборочной группе В к Евро-2020.