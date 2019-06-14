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После разгрома от Украины был уволен главный тренер сборной Сербии

Младен Крстаич больше не является главным тренером сербской сборной.

После разгрома от Украины был уволен главный тренер сборной Сербии
Младен Крстаич
Фото: fss.rs

Футбольный союз Сербии и главный тренер сборной Младен Крстаич пришли к согласию расторгнуть взаимный договор, сообщается на официальном сайте ФСС.

О назначении нового тренера будет сообщено позже, отмечено в коммюнике.

По всей видимости, на столь радикальное решение обеих сторон натолкнуло фиаско сербской сборной во Львове против национальной команды Украины (0:5) в рамках отборочного тура Евро-2020.

И, несмотря на то, что свой следующий поединок отбора Евро-2020 сборная Сербии выиграла у команды Литвы (4:1), поражение в Украине было определяющим для увольнения Крстаича.

В отборочной группе Сербия набрала 4 очка и занимает 3-е место, отставая на 6 очков от нашей сборной, при этом имея одну игру в запасе.

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