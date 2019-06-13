"Реал" уже обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно

"Реал" в текущее трансферное окно уже потратил 313 млн евро на усиление состава.

Напомним, "королевский" клуб приобрел Эдена Азара ("Челси", 100 млн + 30 млн в виде бонусов, которые будут выплачены позже), Луку Йовича ("Айнтрахт", 70 млн), Эдера Милитао ("Порту", 50 млн) и Родриго ("Сантос", 45 млн)

Кроме того, накануне "бланкос" за 48 млн подписали из "Лиона" Ферлана Менди.

Таким образом, "Реал" превзошел собственный результат десятилетней давности, когда потратил почти 260 млн евро.

Напомним, тогда клуб с "Сантьяго Бернабеу" приобрел Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема и Хаби Алонсо.