Ахметов озвучил, сколько стоил "Роме" трансфер Фонсеки

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о том, какую компенсацию клуб получил от "Ромы" за переход главного тренера Паулу Фонсеки.

"Мы расстались с Фонсекой по-хорошему, друзьями. Желаем ему удачи, надеюсь, он всегда будет переживать за нашу команду. Мы всегда зарабатываем. Относительно Фонсеки договорились на 1.5 млн евро, потому что "Рома" не готова была платить 5, которые были прописаны у него в контракте", - цитирует самого богатого человека Украины tribuna.com.

"Главное, что наш выбор уважают. Три года назад, когда приходил Паулу, уходил Луческу, все говорили, что теперь будет с клубом. И как плохо начал Фонсека. Мы проиграли Суперкубок "Динамо", вылетели из квалификации Лиги Чемпионов.

Многие говорили, что это ошибка, нужно расставаться. Но я верил Паулу, нужно было проявить терпение. И в итоге он отблагодарил нас яркой, красивой игрой и трофеями. Он оставил о себе хорошие воспоминания в "Шахтере", - отметил Ахметов.