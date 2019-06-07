Стало известно, сколько "Рома" заплатит "Шахтеру" за Фонсеку

"Рома" достигла договоренности с "Шахтером" по поводу перехода главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки на аналогичную должность в римской команде, сообщает Sportitalia.

При этом итальянский клуб заплатит украинцам 2 млн евро за разрыв действующего контракта Фонсеки с донецким клубом, уточняет издание.

Кроме того, португальский специалист согласился пойти на снижение зарплаты - в "Роме" он будет зарабатывать 2 млн евро в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители "Ромы" на встрече с Фонсекой в Мадриде договорились о заключении трехлетнего контракта.

Фонсека руководит "Шахтером" с 2016 года. На этом посту он сменил Мирчу Луческу.

46-летний португалец привел команду к трем подряд дублям в отечественном футболе - победам в чемпионате и Кубке Украины.

Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявлял о готовности отпустить Фонсеку, если поступит предложение из Топ-клуба.