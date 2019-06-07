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Сербская сборная осталась без поддержки на групповом матче Евро-2020 против Украины

Фаны балканской команды не приедут во Львов.

Сербская сборная осталась без поддержки на групповом матче Евро-2020 против Украины
"Львов-Арена"
Фото: ffu.ua

Болельщики сборной Сербии не приедут во Львов поддержать свою команду в матче отбора Евро-2020 против Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Эту информацию подтвердили в Футбольном союзе Сербии.

Ранее сообщалось, что на поединок во Львов планировала приехать известная белградская группировка футбольных хулиганов.

Билеты из гостевой квоты переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Поединок Украина - Сербия состоится сегодня.

Главный арбитр встречи испанец Матеу Лаос даст стартовый свисток в 21:45.

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