Сербская сборная осталась без поддержки на групповом матче Евро-2020 против Украины

Болельщики сборной Сербии не приедут во Львов поддержать свою команду в матче отбора Евро-2020 против Украины, сообщает официальный сайт УАФ.
Эту информацию подтвердили в Футбольном союзе Сербии.
Ранее сообщалось, что на поединок во Львов планировала приехать известная белградская группировка футбольных хулиганов.
Билеты из гостевой квоты переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Поединок Украина - Сербия состоится сегодня.
Главный арбитр встречи испанец Матеу Лаос даст стартовый свисток в 21:45.