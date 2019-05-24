Футбольные федерации Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу Мораеса

Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции в УЕФА по делу натурализации Жуниора Мораеса, сообщает ua.tribuna.com.

Представители ассоциаций решили обжаловать решение Дисциплинарного комитета УЕФА не наказывать Украину снятием очков по делу форварда.

Напомним, в середине мая, на запрос Федераций футбола Люксембурга и Португалии УЕФА приняла решение не наказывать Украину.

Руководителей ФФЛ и ФФП аргументация УЕФА не удовлетворила. Они посчитали, что форвард неправомерно стал гражданином Украины, поскольку не проживал беспрерывно на территории Украины 5 лет, которые необходимы для получения паспорта.

Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время.

Отмечается, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту даже в Лозанне.

Добавим, что в матчах группового этапа Евро-2020 Украина поделила очки с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1).

После 2 туров отбора сборная Украины занимает первое место в своей группе с четырьмя очками. Следующие два матча команда Андрея Шевченко сыграет во Львове против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Примечательно, что сам Мораес не примет участие в этих поединках из-за перелома двух ребер.