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ФИФА отказалась увеличить число команд-участниц ЧМ-2022

В Мундиале примет участие прежнее количество команд.

ФИФА отказалась увеличить число команд-участниц ЧМ-2022
Фото: EPA/UPG

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что cостав команд-участниц Чемпионата мира-2022 в Катаре не будет расширен с 32 до 48 команд, сообщает isport.ua, ссылаясь на пресс-службу ФИФА.

Федерация пришла к выводу, что для подготовки принимающей страны к проведению дополнительных матчей попросту не хватит времени. Также ФИФА отказалась от идеи проведения некоторых игр ЧМ за пределами Катара.

"После тщательных и всесторонних консультаций был сделан вывод, что в тех условиях, которые есть сейчас, такое предложение реализовано быть не может", - сообщается в коммюнике.

Добавим, что регламент проведения ЧМ-2022 будет представлен 5 июня на конгрессе ФИФА.

Чемпионат мира по футболу в Катаре должен пройти в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, по сообщению Международной конфедерации профсоюзов (МКП) в Катаре на стройке объектов ЧМ-2022 каждую неделю гибнет 12 рабочих.

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