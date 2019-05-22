Даяна Ястремская в поединке с Самантой Стосур отдала сопернице лишь 2 гейма.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремская

Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

За выход в полуфинал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Фиона Ферро (Франция) - Ван Цян (Китай, 3).

Добавим, что в третий круг турнира пробилась еще одна украинка Марта Костюк , которая также в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Сайсай 6:3, 6:1.

Отметим, для 16-летней Костюк - это первый в ее карьере выход в четвертьфинал на турнирах WTA.