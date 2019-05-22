Ястремская разгромила чемпионку US Open-2011 на турнире WTA в Страсбурге
Даяна Ястремская в поединке с Самантой Стосур отдала сопернице лишь 2 гейма.
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Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв чемпионку US Open 2011 года, представительницу Австралии Саманту Стосур со счетом 6:0, 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.
За выход в полуфинал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Фиона Ферро (Франция) - Ван Цян (Китай, 3).
Добавим, что в третий круг турнира пробилась еще одна украинка Марта Костюк, которая также в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Сайсай 6:3, 6:1.
Отметим, для 16-летней Костюк - это первый в ее карьере выход в четвертьфинал на турнирах WTA.