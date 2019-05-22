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Сольскьяер готов пойти на крайние меры, чтобы оставить Погба в "Манчестер Юнайтед"

Коуч собирается наградить француза капитанской повязкой.

Сольскьяер готов пойти на крайние меры, чтобы оставить Погба в "Манчестер Юнайтед"
Поль Погба
Фото: Sky Sports

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер не смирился с желанием лидера команды Поля Погба покинуть клуб с "Олд Траффорд".

Норвежский специалист намерен пойти на крайний шаг в отношении француза и сделать его капитаном команды, сообщает The Times.

Напомним, чемпиона мира в составе сборной Франции активно "сватают" в мадридский "Реал". Однако, официально о переговорах между командами не сообщалось.

При этом, по информации источников, "МанЮнайтед" готов отпустить Погба в другой клуб, и установил на француза ценник.

В минувшем сезоне Погба провел за "красных дьяволов" 45 матчей, забил 15 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее в прессу просочилась информация, что наставник "Реала" Зинедин Зидан предложил Погба подать руководству МЮ прошение о трансфере.

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