Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
ГлавнаяСпорт

Лишь одного матча не хватило "Реалу", чтобы повторить худший результат в истории клуба

"Бланкос" потерпели 18 поражений в сезоне.

Лишь одного матча не хватило "Реалу", чтобы повторить худший результат в истории клуба
"Реал"
Фото: realmadrid.com

В поединке последнего, 38-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" уступил "Бетису" со счетом 0:2.

Таким образом, в сезоне 2018/2019 "Реал" потерпел 18 поражений во всех турнирах (12 в Примере), повторив второй худший результат в своей истории, сообщает La Vanguardia.

Мадридский клуб в последний раз проигрывал 18 матчей в сезоне 1994/1995. 

Антирекорд был установлен в сезоне 1984/1985, когда "королевский" клуб потерпел 19 поражений.

Добавим, что второй год подряд "Реал" завершил чемпионат Испании на третьем месте, набрав 68 очков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также