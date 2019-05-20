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"Андерлехт" осуществил трансфер капитана "Манчестер Сити"

Венсан Компани возвращается в чемпионат Бельгии.

Венсан Компани
Фото: EPA/UPG
Венсан Компани
"Андерлехт" объявил о возвращении Венсана Компани

Экс-капитан "Манчестер Сити" заключил с бельгийской командой 3-летний контракт, по условиям которого он будет выполнять роль игрока-менеджера, сообщается на официальном сайте клуба.

"Андерлехт" представил Компани оригинальным видео, назвав его "Принц возвращается", сопроводив нестандартным текстом.

"У каждой саги есть темные страницы. Когда замок находится в осаде, ему нужен настоящий воин с храбрым сердцем и фиолетовой кровью, который поведет за собой людей. И вот он возвращается домой. Добро пожаловать, Венсан", - говорится в ролике.

Напомним, Венсан начал свою карьеру в "Андерлехте". Там он дважды признавался лучшим молодым игроком Бельгии и лучшим игроком чемпионата Бельгии. Кроме того, в составе "Андерлехта" Компани дважды выигрывал чемпионат Бельгии – в сезонах 2003/04 и 2005/06.

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