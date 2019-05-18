Фото: EPA/UPG Александр Зинченко по левую руку от капитана Венсана Компани

В столице Англии на легендарном "Уэмбли", в присутствии 85,5 тыс. зрителей "Манчестер Сити" в шестой раз в своей истории выиграл Кубок Англии.

В финальном матче был растрощен "Уотфорд" 6:0.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы всё могло сложиться не так потрясающе, реализуй на 12-й минуте Роберто Перейра выход один на один с голкипером "Сити" Эдерсоном. Но в том эпизоде страж ворот сыграл блестяще, предопределив разгром "Уотфорда".

Спустя 15 минут Давид Сильва открыл счет в матче и пошло-поехало.

В итоге хет-триком отметился Рахим Стерлинг, также отличились Кевин де Брёйне и Габриэль Жезус.

Александр Зинченко отыграл весь поединок и впервые поднял Кубок Англии над головой.

Добавим, что "Манчестер Сити" также впервые в своей истории завоевал своеобразный требл – выиграл три турнира за один сезон: чемпионат, Кубок Лиги и Кубок Англии.

Свою ногу к триумфу горожан "приложил" и украинец.

Добавим, что до Зинченко Кубок Англии завоевывал еще один украинец - Олег Лужный. Причем экс-игрок "Арсенала" делал это дважды - в 2002 и 2003 годах.