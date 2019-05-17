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Клуб Английской Премьер-Лиги финансировался семьей Усамы бен Ладена

"Шеффилд Юнайтед" получил ссуду от семьи "террориста номер один".

Клуб Английской Премьер-Лиги финансировался семьей Усамы бен Ладена
Кевин МакКейб (справа) и принц Абдулла
Фото: Sportimage

Совладельцы "Шеффилд Юнайтед" Кевин МакКейб и Его Королевское Высочество принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз аль Сауд вступили в битву за контроль над клубом с графства Саут-Йоркшир, который по итогам первенства в Чемпионшипе завоевал право на следующий сезон участвовать в Английской Премьер-Лиге.

Во время судебного разбирательства между совладельцами (у обоих - по 50% акций клуба), стало известно, что клуб получал ссуду в 3 млн фунтов от семьи "террориста номер один", "врага номер один США" - Усамы бен Ладена, сообщает Sheffield Star.

Платеж известен в клубе под названием "Проект Дельта", отмечает издание.

Маккейб и принц Абдулла в суде решали, были ли деньги возвращены. Саудовский принц настаивает, что это было сделано в рамках спонсорства.

Напомним, лидер исламистской террористической организации "Аль-Каида" бен Ладен был убит в Пакистане 2 мая 2011 года спецназом США. Операция под кодовым названием "Копье Нептуна" была санкционирована лично президентом США Бараком Обамой. После завершения операции американские военные доставили тело террориста в Афганистан для идентификации, а затем похоронили его в море в тот же день.

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