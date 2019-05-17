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"Реал" за 60 млн евро осуществил трансфер форварда, - СМИ

"Реал" за 60 млн евро осуществил трансфер форварда, - СМИ
Лука Йович
Фото: EPA/UPG

Форвард франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович продолжит карьеру в мадридском "Реале", утверждает Sky Sports.

За 60 млн евро клубы договорились о трансфере 21-летнего футболиста, утверждает издание.

Контракт Йовича рассчитан сроком на 5 лет, с зарплатой 10 млн евро в год.

В текущем сезоне чемпионата Германии серб провел 31 матч, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

Кроме того, на счету Луки 10 в Лиге Европы. Напомним, "Айнтрахт" вылетел из турнира на стадии полуфинала, уступив в серии пенальти "Челси".

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