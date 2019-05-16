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"Шахтер" поздравил Украину с Днем вышиванки фото Мораеса и Марлоса (обновлено)

Новая "форма" оказалась им к лицу.

Донецкий "Шахтер" отметил День украинской вышиванки, поделившись фотографией Марлоса и Мораеса в национальной одежде.

"Особая тренировочная форма в особенный день. Поздравляем с Днем вышиванки!", - написали "горняки" в своем инстаграме.

Отметим, что оба бразильца приняли украинское гражданство – 30-летний Марлос это сделал 28 сентября 2017 года, а 32-летний Мораес - 15 марта 2019 года.

И Марлос и Мораес уже были задействованы в составе сборной Украины.

Обновление. Добавим, что свой вклад в этот праздничный день внесла и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая похвасталась своей уникальной вышиванкой и поздравила украинцев с праздником.

"

Сегодня вся страна празднует День вышиванки – день украинского оберега! Надень вышиванку – поддержи Украину!", - подписала фотографию Элина.

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