Фото: EPA/UPG Лацио

В Риме на родном для себя "Стадио Олимпико" "Лацио" обыграл "Аталанту" 2:0 и в 7-й раз в своей истории завоевал Кубок Италии.

Все основное свершилось в заключительные 8 минут поединка.

Счет открыл едва появившийся на поле на замену серб Сергей Милинкович-Савич, замкнувший головой подачу Лукаса с углового 1:0.

Удвоил преимущество орлят и, как оказалось, установивший окончательный счет в матче аргентинец Хоакин Корреа, на дриблинге разделавшийся с защитой и голкипером "Аталанты" 2:0.

Таким образом, представители родины Труффальдино не смогли прервать 17-летнюю гегемонию четырех городов Италии в Кубке страны – Турина, Милана, Неаполя и Рима.

Последней, кто выигрывал Кубок не из этого квартета была "Парма" в 2002 году.

В свою очередь, "Лацио" в третий раз за последние 10 лет берет Кубок.