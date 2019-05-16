Все основное свершилось в заключительные 8 минут поединка.
Счет открыл едва появившийся на поле на замену серб Сергей Милинкович-Савич, замкнувший головой подачу Лукаса с углового 1:0.
Удвоил преимущество орлят и, как оказалось, установивший окончательный счет в матче аргентинец Хоакин Корреа, на дриблинге разделавшийся с защитой и голкипером "Аталанты" 2:0.
Таким образом, представители родины Труффальдино не смогли прервать 17-летнюю гегемонию четырех городов Италии в Кубке страны – Турина, Милана, Неаполя и Рима.
Последней, кто выигрывал Кубок не из этого квартета была "Парма" в 2002 году.
В свою очередь, "Лацио" в третий раз за последние 10 лет берет Кубок.