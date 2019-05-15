Мэнни Пакьяо вновь может стать чемпионом мира и заработать 20 млн долл.

Обладатель титула по версии WBA Regular в полусреднем весе, выигрывавший титулы в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо встретится с полноценным чемпионом по версии WBA Китом Турманом, сообщает ESPN.
Бой состоится 20 июля в Лас-Вегасе.
Ожидается, что гарантированный заработок легендарного филиппинца за встречу с Турманом составит 20 млн долл., сообщает boxingnews24.com. При этом о гонораре американца информации нет.
Напомним, что Пакьяо предыдущий поединок провел в январе, когда уверенно победил Эдриена Бронера.
Что касается чемпиона, то Кит в минувшем бою справился с Хосесито Лопесом.