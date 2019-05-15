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Гризманн попрощался с "Атлетико", его ждут в "Барселоне"

Француз 5 лет отдал "матрасникам".

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн попрощался с болельщиками мадридского клуба, сообщается на официальном сайте клуба.

"После разговора с Симеоне (Диего Симеоне - наставник "Атлетико", прим. LB.ua), руководством и другими членами клуба, которые всегда относились ко мне с теплотой, я решил уйти, чтобы бросить себе новый вызов и ставить новые цели.

Мне было сложно принять это решение, но я чувствую, что оно было необходимым. В Атлетико я выиграл свои первые трофеи, это было потрясающее время, которое я никогда не забуду.

Это были невероятные пять лет, которыми я наслаждался. Я оставлял на поле все силы, никогда не отказывал болельщикам в совместном фото и старался доставлять радость людям, приходившим на стадион. Вы навсегда останетесь в моем сердце, увидимся", - приводит слова футболиста пресс-служба "Атлетико".

Напомним, клаусула чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции по контракту с "Атлетико" составляет 200 млн евро, однако с 1 июля этого года она снизится до 120 млн.

Вероятней всего Le Petit Prince ("Маленький принц"), как называют Антуана, летом трудоустроится в "Барселоне".

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