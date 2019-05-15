Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн попрощался с болельщиками мадридского клуба, сообщается на официальном сайте клуба.

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 мая 2019 г.

"После разговора с Симеоне (Диего Симеоне - наставник "Атлетико", прим. LB.ua), руководством и другими членами клуба, которые всегда относились ко мне с теплотой, я решил уйти, чтобы бросить себе новый вызов и ставить новые цели.

Мне было сложно принять это решение, но я чувствую, что оно было необходимым. В Атлетико я выиграл свои первые трофеи, это было потрясающее время, которое я никогда не забуду.

Это были невероятные пять лет, которыми я наслаждался. Я оставлял на поле все силы, никогда не отказывал болельщикам в совместном фото и старался доставлять радость людям, приходившим на стадион. Вы навсегда останетесь в моем сердце, увидимся", - приводит слова футболиста пресс-служба "Атлетико".

Напомним, клаусула чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции по контракту с "Атлетико" составляет 200 млн евро, однако с 1 июля этого года она снизится до 120 млн.

Вероятней всего Le Petit Prince ("Маленький принц"), как называют Антуана, летом трудоустроится в "Барселоне".