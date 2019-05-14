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Зинченко установил невероятный победный рекорд в Английской Премьер-Лиге

Украинец стал для "Манчестер Сити" настоящим талисманом.

В последнем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл на выезде "Брайтон" (4: 1) и защитил титул чемпиона Англии.

Александр Зинченко сыграл все 90 минут на стадионе "Амекс".

Таким образом, украинец продлил довольно невероятный личный рекорд в Английской Премьер-Лиге, сообщает dailymail.co.uk . Во всех матчах Лиги, в которых принимал участие Зинченко, "Манчестер Сити" становился победителем. Таких побед подряд насчитывается уже 22.

При этом 14 побед одержано МС с участием Александра в этом сезоне и 8 – в прошлом.

Зинченко также является единственным игроком в АПЛ в этом сезоне (сыгравших более пяти игр), который имеет 100-процентный результат побед.

В своих 42 матчах во всех соревнованиях на клубном уровне уроженец Радомышля не смог выиграть всего два раза, один из которых приходится на матч Лиги Чемпионов с "Базелем" в прошлом году.

Напомним, Зинченко заключил контракт с "горожанами" в 2016 году. Клуб с "Этихад" заплатил "Уфе" за трансфер игрока сборной Украины всего 1,7 млн фунтов.

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