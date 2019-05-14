Зинченко установил невероятный победный рекорд в Английской Премьер-Лиге

В последнем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл на выезде "Брайтон" (4: 1) и защитил титул чемпиона Англии.
Александр Зинченко сыграл все 90 минут на стадионе "Амекс".
22 games played, 22 wins. 🔵— WeAreMCFC™ (@WeAreMCFC) 12 мая 2019 г.
Our Ukrainian Warrior. 🇺🇦💙 pic.twitter.com/2Gf5DfF9T9
При этом 14 побед одержано МС с участием Александра в этом сезоне и 8 – в прошлом.
Зинченко также является единственным игроком в АПЛ в этом сезоне (сыгравших более пяти игр), который имеет 100-процентный результат побед.
В своих 42 матчах во всех соревнованиях на клубном уровне уроженец Радомышля не смог выиграть всего два раза, один из которых приходится на матч Лиги Чемпионов с "Базелем" в прошлом году.
Напомним, Зинченко заключил контракт с "горожанами" в 2016 году. Клуб с "Этихад" заплатил "Уфе" за трансфер игрока сборной Украины всего 1,7 млн фунтов.