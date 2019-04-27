Африканские футболисты "Ливерпуля" установили интересное достижение в Английской Премьер-Лиге

В стартовом матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" деклассировал и без того уже вылетающий в Чемпионшип "Хаддерсфилд" 5:0.

Все пять мячей "Ливерпуля" были забиты футболистами из Африки: счет открыл гвинеец Наби Кейта, после чего дублями отметились сенегалец Садио Мане и египтянин Мохамед Салах.

Это новый рекорд для представителей африканского континента в АПЛ.

Причем, гол Кейта, забитый на 15-й секунде, стал самым быстрым в истории выступлений Ливерпуля в АПЛ.

По итогам матча подопечные Юргена Клоппа обошли в турнирной таблице Манчестер Сити, который завтра на выезде играет с Бернли.