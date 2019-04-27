Зинченко стал послом компании Puma

Защитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко стал лицом всемирно известного бренда Puma.
"Зинченко очень талантлив, и мы рады, что он будет представлять бренд. Особенно это важно для нас, учитывая партнерство с City Group", - прокомментировал соглашение директор Puma по спортивному маркетингу и лицензированию Йохан Адамссон.
Украинец также прокомментировал сотрудничество с немецким концерном.
В свою очередь, Александр заявил, что он с детства знал про бренд Puma, и что для него большая честь - стать частью этой большой команды.
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украинец опубликовал фото в экипировке компании, дополнив ее текстом в Instagram "Рад быть частью этого".