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Зинченко стал послом компании Puma

Прогресс игры украинца не остался незамеченным и на коммерческом уровне.

Зинченко стал послом компании Puma
Александр Зинченко
Фото: ффу

Защитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко стал лицом всемирно известного бренда Puma.

"Зинченко очень талантлив, и мы рады, что он будет представлять бренд. Особенно это важно для нас, учитывая партнерство с City Group", - прокомментировал соглашение директор Puma по спортивному маркетингу и лицензированию Йохан Адамссон.

Украинец также прокомментировал сотрудничество с немецким концерном.

В свою очередь, Александр заявил, что он с детства знал про бренд Puma, и что для него большая честь - стать частью этой большой команды.

Также 

украинец опубликовал фото в экипировке компании, дополнив ее текстом в Instagram "Рад быть частью этого".

Добавим, что в конце февраля клуб с "Этихад" подписал с "Пумой" контракт на 650 млн фунтов, по которому бренд будет техническим спонсором "МанСити" в течение ближайших десяти лет.

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