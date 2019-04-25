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Экс-игрок "Шахтера" вошел в символическую сборную сезона Английской Премьер-Лиги

Без Салаха и Азара.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) на своей странице в Twitter опубликовала состав сборной сезона Английской Премьер-Лиги.

На удивление, в списке не нашлось места игроку "Челси" Эдену Азару и – "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Также отметим, что в число номинантов вошел экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо.

Голкипер: Эдерсон Мораес (Манчестер Сити)

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон (все - Ливерпуль), Эмерик Лапорт (Манчестер Сити)

Полузащитники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Фернандиньо, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (все Манчестер Сити)

Форварды: Серхио Агуэро (все - Манчестер Сити) и Садио Мане (Ливерпуль).

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