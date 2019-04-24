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"Сан-Хосе" выиграл серию плей-офф Кубка Стэнли, отыграв в третьем периоде седьмого матча 3 шайбы

"Шаркс" победили "Вегас" со счетом 5:4.

"Сан-Хосе" выиграл серию плей-офф Кубка Стэнли, отыграв в третьем периоде седьмого матча 3 шайбы
Фото: thecrosshairguide.wordpress.com

"Сан-Хосе Шаркс" выиграл серию первого раунда Кубка Стэнли, в решающем, седьмом матче в овертайме обыграв "Вегас Голден Найтс" со счетом 5:4.

"Шаркс" в третьем периоде удалось совершить невероятный камбэк. Команда, уступая со счетом 0:3, в течение 4 минут забросила 4 шайбы.

"Вегасу" удалось сравнять счет на последней минуте основного времени усилиями Джонатана Маршессо.

Однако победный гол в овертайме остался за "Сан-Хосе" – шайба на счету Барклая Гудроу.

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