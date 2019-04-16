В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли действующий обладатель титула – клуб "Вашингтон Кэпиталз" встречался в Северной Каролине с "Каролиной Харрикейнз".

Матч на "Пи-эн-си-Арена" завершился полнейшим разгромом столичного клуба 5:0.

В самом зародыше поединка случился инцидент между российскими игроками обеих команд.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, словно на Масленицу, устроил кулачную забаву с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым.

Игроки вначале потолкались в одном из эпизодов и, после недолгой разминки, россияне, отбросив за ненадобностью клюшки, устроили "ледовое побоище".

Превосходство в габаритах капитана гостей не могло не сказаться на итоге краткосрочного, но красочного поединка - Овечкин отправил в Свечникова в глубокий нокаут.

Свечников не смог самостоятельно покинуть площадку.

По словам капитана "Кэпиталс", инициатива потягаться в тавгайском поединке принадлежала его соотечественнику.

В результате, оба россиянина получили удаление на 5 минут, но Свечников на лед в этом матче больше не вышел.

Добавим, что после этого матча "Вашингтон" ведет в серии до трех побед 2:1.