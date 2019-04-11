Джо Павелски может этого и не хотел.

На 15-й минуте первого матча первого раунда Кубка Стэнли между командами "Сан-Хосе Шаркс" и "Вегас Голден Найтс" произошел курьезный эпизод.

При счете 0:0 хоккеисты "Сан-Хосе" получили численное преимущество, реализовать которое попыталось первое звено калифорнийского клуба. Это ему удалось, правда, забили шайбу хоккеисты "Сан-Хосе" оригинальным способом.

После броска Брента Бёрнса на пути шайбы встало лицо капитана Джо Павелски, бороздившего на чужом "пятачке". Шайба ударилась в лицо Джо и отскочила в ворота.

Эта забитая шайба придала импульс калифорнийцам и они выиграли поединок 5:2.

Павелски же после этого эпизода ушел в раздевалку, но вернулся во втором периоде, а после матча признался, что потерял несколько зубов.