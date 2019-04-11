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Ломаченко вручили пояс суперчемпиона WBO

Церемония вручения пояса состоялась на пресс-конференции перед боем украинца с Энтони Кроллой.

Перед поединком чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко против британца Энтони Кролла Всемирная боксерская организация (WBO) вручила своему чемпиону пояс суперчемпиона по линии организации.

Пояс суперчемпиона дает право Ломаченко требовать поединок за пояс WBO в любой весовой категории.

Также обладатель этого пояса имеет право на незамедлительный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 13 апреля.

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