Церемония вручения пояса состоялась на пресс-конференции перед боем украинца с Энтони Кроллой.

Перед поединком чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко против британца Энтони Кролла Всемирная боксерская организация (WBO) вручила своему чемпиону пояс суперчемпиона по линии организации.

Пояс суперчемпиона дает право Ломаченко требовать поединок за пояс WBO в любой весовой категории.

Также обладатель этого пояса имеет право на незамедлительный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 13 апреля.