Перед поединком чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко против британца Энтони Кролла Всемирная боксерская организация (WBO) вручила своему чемпиону пояс суперчемпиона по линии организации.
Пояс суперчемпиона дает право Ломаченко требовать поединок за пояс WBO в любой весовой категории.
@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espn pic.twitter.com/1sZWMPXgSv— WBO (@WorldBoxingOrg) 10 апреля 2019 г.
Также обладатель этого пояса имеет право на незамедлительный реванш, если он проиграет в титульном поединке.
Напомним, что бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 13 апреля.